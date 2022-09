Mantes-la-Jolie : Rencontres Sports & Culture

Si vous cherchez une activité sportive ou culturelle rendez vous aux Rencontres Sports & Culture à Mantes-la-Jolie, samedi prochain, le 3 septembre 2022, sur le Parvis de l’Hôtel de Ville et au Square Brieussel-Bourgeois.

Lors de ce rendez-vous unique dans l’année, vous pourrez vous initier à différents sports. Les associations mantaises concoctent des animations qui feront de cette journée un moment festif et convivial. Elles vous invitent à découvrir le large éventail d’activités culturelles et sportives de la Ville et bien sûr à vous inscrire à l’année.

Plus qu’un simple forum, cette journée est ainsi un véritable spectacle gratuit à ciel ouvert pour aborder la rentrée du bon pied. N’oubliez pas de vous inscrire ou d’inscrire vos enfants pour l’année à venir.

Pour plus de renseignements sur les Rencontres Sports & Culture à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.