Mantes-la-Jolie : Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage

Manifestation au rayonnement européen, le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage se tiendra au Parc expo de Mantes-la-Jolie, du 22 au 25 mars 2024.

Le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage accueille chaque année de nombreux exposants et visiteurs à Mantes-la-Jolie sous la plus grande tente d’Europe. La qualité des produits et de l’accueil en font un rendez-vous immanquable.

Le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage est l’évènement de référence de la filière cynégétique française. Synonyme de qualité et d’exigence, chaque année le salon accueille près de 10 000 marques, 400 exposants et plus de 45 000 visiteurs.

Profitez également d’un concert exceptionnel de trompes à la Collégiale Notre-Dame le samedi 23 mars à 20h30.

Restauration sur place.

Tarifs : Pass 1 jour/personne : 15€, Pass 2 jours/personne : 25€, Pass VIP 4 jours/personne : 50€ (uniquement en réservation sur le site internet en cliquant ICI), gratuit pour les – de 12 ans (sur présentation d’une pièce d’identité à l’accueil).