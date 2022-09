Mantes-la-Jolie : Salon du Mariage et de la Fête

Retrouvez le Salon du Mariage et de la Fête au Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie samedi, le 1er octobre 2022 de 10h à 19h, et dimanche, le 2 octobre 2022 de 10h à 18h. Une belle occasion pour commencer à préparer le plus beau jour de votre vie dans ses moindres détails. C’est un rendez-vous incontournable pour tous les futurs mariés et organisateurs de fêtes en tout genre.

Vous retrouverez sur un seul et même lieu tous les prestataires qui subliment les événements forts en émotions : traiteurs, coiffeurs, esthéticiennes, bijoutiers, photographes, etc. Bien entendu, les exposants de robes de mariées, costumes et autres accessoires indispensables, seront également présents.

Il y aura trois Défilés par jour : à 11h, 15h et 17h

Entrée gratuite. Parking gratuit. Restauration sur place. Accès PMR.

Pour plus de renseignements sur le Salon du Mariage et de la Fête de Mantes-la-Jolie appelez le 06 84 43 54 90, envoyez un mail à eurelasam@orange.fr ou rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.