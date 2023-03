Mantes-la-Jolie : Salon Vins et Saveurs

Les fins gourmets ont rendez-vous au Salon Vins et Saveurs pour de délicieuses découvertes les 11 et 12 mars au Parc expo de Mantes-la-Jolie. Organisé par le Rotary Club, le Salon Vins et Saveurs est devenu en quelques années une manifestation de référence pour les amateurs de bonne chère. Retrouvez plus d’une cinquantaine d’exposants locaux et de la France entière. Découvrez des produits du terroir que vous pourrez aussi déguster sur place.

Les bénéfices seront intégralement reversés à des œuvres sociales.

Rendez-vous Samedi de 10h à 19h30 et Dimanche de 10h à 18h.

Tarif : 2€ (avec verre de dégustation offert). Parking gratuit. Restauration sur place.

Pour plus de renseignements sur le Salon Vins et Saveurs de Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.