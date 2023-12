Mantes-la-Jolie : Sous le manteau blanc de Dame Hiver

Découvrez le spectacle « Sous le manteau blanc de Dame Hiver » de Coline Promeyrat dans votre médiathèque Louis-Aragon de Mantes-la-Jolie mercredi, le 6 décembre 2023, à 15h30.

Dans le ciel, Dame Hiver secoue son grand manteau blanc, il neige sur Terre. Sur les chemins enneigés, on croise les traces d’une souris qui cherche un abri, d’un ours blanc qui a dérobé le soleil, d’un petit lapin qui a froid, qui a faim… Et tout en haut de la Terre, d’un petit oiseau qui chante le retour du printemps.

Conteuse depuis 25 ans et auteur depuis presque autant, Coline Promeyrat enchante les plus petits avec des spectacles musicaux et visuels sur les bouts des doigts, et désaltère les plus grands avec des contes puisés dans les répertoires traditionnels des peuples de la Terre. Elle est également formatrice et propose des ateliers créatifs aux parents et aux enfants, autour des contes et des comptines.

Spectacle accessible à partir de 2 ans, gratuit, sur inscription au 01 34 78 99 88 ou par mail à mediatheque.aragon@manteslajolie.fr.

Pour plus de renseignements sur le spectacle « Sous le manteau blanc de Dame Hiver » à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.