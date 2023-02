Mantes-la-Jolie : Spectacle Ellie James

La jeune musicienne et chanteuse rennaise Ellie James, pour cette première création en solo, propose aux tout-petits un concert-spectacle original, mêlant cinéma et création musicale au Conservatoire à Rayonnement Départemental à Mantes-la-Jolie demain, le 15 février 2023, à 15h30. Il s’agit d’un spectacle « Hors-les-murs » dans le cadre de la Balade d’Hiver des 400 Coups.

La jeune musicienne et chanteuse rennaise Ellie James a sélectionné quatre films d’animation muets sur le thème de la lumière, pour lesquels, s’inspirant de ses références pop et indie-folk, elle a composé une musique planante, répétitive et ludique.

Pour tenir l’attention des petits, elle joue et chante en direct, mêlant percussions classiques ou plus rares, comme le hang drum ou l’harmonium indien qu’elle se fera un plaisir de leur faire découvrir après la représentation.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la représentation.

Renseignements et réservations au 01 30 95 37 76 ou par mail à accueil.lanacelle@gpseo.fr.

Pour plus de renseignements sur le spectacle d’Ellie James à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.