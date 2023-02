Mantes-la-Jolie : Spectacle Tascabilissimo

Vous pourrez assister au spectacle Tascabilissimo, dans le cadre de la Balade d’Hiver des 400 Coups, demain, le samedi 18 février 2023, à 17h à l’Espace Brassens de Mantes-la-Jolie. Il s’agit d’un concert à danser accessible dès 5 ans.

Deux musiciennes vous entraînent dans un petit tour du monde à deux voix et trois instruments : le Violon, l’Alto et l’Accordéon Diatonique. L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane : les voilà revisitant le répertoire populaire de nombreux pays. On y découvre la tarentelle endiablée et sa tarentule espiègle, la cumbia du Papi à la râpe à fromage, la mazurka pour l’acrobate amoureux qui marche sur la tête, ou la chanson du « Monstro Mangia tutto »…Laissez-vous tenter, bercer, secouer. Laissez-les vous embarquer pour « Una Festa Tascabellessima ».

Informations et réservation par téléphone au 01 30 33 13 11, par mail à reservation@les400coups.net ou sur le site www.les400coups.net.

Tarifs : 8€ / 5 € / 3 € (scolaires)

Pour plus de renseignements sur le spectacle Tascabilissimo à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.