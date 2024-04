Mantes-la-Jolie : Stage de Tai Chi Chuan Style Chen

Participez à un stage de Tai Chi Chuan Style Chen organisé au Complexe Dantan de Mantes-la-Jolie par l’association A.M.C.M.T.C.C. (Arts Martiaux Chinois du Mantois Tai Chi chuan et Qi Gong) les 20 et 21 avril 2024 de 9h30 à 16h30. Cet art martial traditionnel d’origine chinoise s’inscrit comme une discipline entre le sport de combat et la gymnastique.

Découvrez les bienfaits du Tai Chi Chuan Style Chen en participant à ce stage de 2 jours avec pour la première fois en France le Maître et Docteur WU XIUQING de la 19ème génération et héritière de la famille Chen de Chenjiagou, réputée pour combiner le Tai Chi Chuan et médecine chinoise.

Cours de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.

Accueil le matin à 9h30 et l’après-midi à 14h.

Le Tai Chi Chuan privilégie la souplesse sur la force, fondé sur la lenteur du mouvement et qui s’exécute à mains nues ou avec armes.

Il existe une centaine de mouvements : parer, presser, pousser, tirer ou « le serpent rampe », « la grue blanche déploie ses ailes ». Ces mouvements sont enchaînés harmonieusement dans des séquences plus ou moins longues.

Le Tai Chi Chuan peut être pratiqué pour sa dimension martiale, mais reste avant tout un art de bien-être accessible à tous. Cet art est souvent défini comme « une méditation en mouvement », il s’agit d’atteindre un état de tranquillité intérieure tout en étant en mouvement.

Renseignements et Inscriptions par mail à lesueur.jeanluc@gmail.com ou par téléphone au 06 12 62 93 31

Plus d’infos sur le stage de Tai Chi Chuan Style Chen organisé à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site de l’association : http://amcmtcc.fr/.