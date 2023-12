MANTES-LA-JOLIE : TERRE DE VISIONS

Jusqu’au 6 janvier 2024, le Square Brieussel-Bourgeois de Mantes-la-Jolie rassemble le public devant le Pavillon Duhamel pour assister à Terre de Visions, une projection architecturale sur le thème de l’ère glaciaire.

Persuadés d’être au centre du monde, l’homme est devenu la principale menace pour l’équilibre des milieux naturels. Le spectacle « Ljós, Terre de visions » vise à décentrer notre regard, et transporte le Pavillon Duhamel de Mantes-la-Jolie sous les lumières septentrionales, en terre d’Islande. Météorites, coulées de lave et de glace, cristaux, geysers tiennent les premiers rôles de cette odyssée. La projection lumineuse est utilisée pour les mettre en variation, afin d’inscrire l’ampleur de leur mouvement créateur, et susciter pour le spectateur des images inoubliables.

Tous les jours des vacances scolaires de la tombée de la nuit à 22h. Accès libre et gratuit.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.