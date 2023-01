Mantes-la-Jolie : Trail Urbain de la Galette 2023

Le Trail Urbain de la Galette revient à Mantes-la-Jolie en 2023 pour le plus grand plaisir des amateurs et adeptes de course à pied : inscrivez-vous dès maintenant !

Rendez-vous incontournable du début d’année, la quatrième édition du Trail Urbain de la Galette aura lieu samedi, le 14 janvier 2023. Âgés de 16 ans et plus, amateurs ou adeptes de course à pied, l’ensemble des coureurs s’élanceront depuis le parvis de la Collégiale à 18h30 dans une ambiance à la fois conviviale et festive. Les participants (re)découvriront les lieux emblématiques de Mantes-la Jolie grâce à un parcours de 12 km en plein cœur de la Ville : centre-ville, île aux Dames mais aussi berges de Seine, verront les coureurs se succéder avant le traditionnel « ravitaillement-galette » prévu à la fin de la course.

Inscriptions en ligne : https://trail-de-la-galette-2023.onsinscrit.com/accueil.php

Tarif : 15€ – 12 km – renseignements : onsinscrit.com ou 01 34 78 99 20.

Règlement complet en suivant ce lien.

Pour plus de renseignements sur le Trail Urbain de la Galette 2023 à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.