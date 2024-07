Mantes-la-Jolie : Village des Sports Olympiques 2024

Le Village des sports Olympiques plantera structures gonflables et aires de découverte, en face du gymnase Albert-Camus à Mantes-la-Jolie du 6 au 28 juillet 2024.

La Ville deviendra une véritable salle de sport à ciel ouvert. Étendu sur 6 000 m2, le site propose une multitude d’animations dédiées principalement aux enfants de 3 à 17 ans.

L’entrée et l’accès à l’ensemble des activités est entièrement gratuit.

Sur place, les visiteurs pourront découvrir et s’initier à plusieurs disciplines olympiques :

l’escalade,

le basket-ball 3×3,

la gymnastique,

la boxe,

le break dance,

l’escrime

le tennis de table, etc.

Pour ravir les plus jeunes, de nombreuses structures gonflables seront également érigées :

terrain multisports,

joutes gladiateurs,

surf olympique,

total wipeout,

circuit de kart

mur des champions,

Et parce que c’est l’été et qu’il fait chaud, la Ville a aussi prévu des activités aquatiques avec du pentagliss, du water ball, du pedal’eau et des petites piscines.

NOUVEAUTÉS

Du 6 au 9 juillet :

Chase Tag, attrape-moi si tu peux !

Une nouvelle activité, encore jamais vu dans la région du Mantois, fait son apparition cette année. Il s’agit du Chase Tag plus connu sous le nom de ‘‘ Jeu du chat et de la souris ‘‘. Le but est de rattraper et de toucher son adversaire en moins de 20 secondes à travers un parcours semé d’obstacles.

Du 23 au 28 juillet :

Streetathlon ou biathlon revisité

Le streetathlon mêle course à vélo jusqu’au Stade Jean-Paul David, sprint sur la piste d’athlétisme Jean-Touzé et tir sur cibles, le tout sous forme de relais.

Chaque mardi, jeudi et samedi :

Les défis/challenges

Réalisez des défis/challenges entre amis ou en famille, des récompenses seront offertes aux vainqueurs !

Du 6 au 28 juillet – Face au gymnase Albert-Camus

Du mardi au vendredi : 17h30 > 21h

Week-end et jour férié : 14h > 20h

Gratuit | Tout public

Pour plus de renseignements sur le Village des sports Olympiques 2024 à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.