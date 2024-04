Mantes-la-Jolie : Village Itinérant GPS’Olympique

Découvrez le village itinérant GPS’Olympique pour vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec la Communauté Urbaine GPSEO demain, le jeudi 11 avril 2024, de 10h à 18h au Stade Jean-Paul David de Mantes-la-Jolie. Une belle occasion pour initier les plus jeunes (+6ans) aux disciplines et aux valeurs de l’athlétisme.

Ce village itinérant, qui marquera 34 étapes sur le territoire de la Communauté Urbaine GPSEO du 8 avril au 27 juillet, se veut avant tout un lieu de rencontres, de découvertes, de loisirs avec d’autres jeunes de sa commune, mais aussi un lieu de défis dans le respect des autres.

Les sportifs en herbe à partir de 6 ans pourront participer à un programme d’activités durant entre 1h30 à 2h incluant :

Une initiation aux disciplines sportives de l’athlétisme

Une sensibilisation au handicap à travers des ateliers découvertes

Une exposition sur l’Olympisme

A chaque passage, les enfants récolteront des indices leur permettant de répondre à une « énigme citoyenne” à l’issue de l’activité.

Chaque participant repartira avec des surprises en souvenir, dont une médaille pour récompenser ses efforts !

Pour plus de renseignements sur le village itinérant GPS’Olympique à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.