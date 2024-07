Mantes-la-Jolie : Visite Commentée du Square Brieussel

Une visite commentée gratuite et tous publics du Square Brieussel de Mantes-la-Jolie est organisée le samedi 6 juillet 2024 de 15h à 16h30. Dans le cadre des Jardins Ouverts, remontez le temps et découvrez l’histoire du Square Brieussel et de ses monuments.

Rendez-vous sur le parvis de la l’Hôtel de Ville.

INFOS PRATIQUES

Contact et informations: 01.34.78.86.60 ou reservation.patour@manteslajolie.fr

Musée de l’Hôtel-Dieu – 1, rue Thiers

Pour plus de renseignements sur la visite commentée du Square Brieussel de Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.