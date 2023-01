Mantes-la-Jolie : Visite guidée au Musée de l’Hôtel-Dieu

Comme chaque premier dimanche du mois, le musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie vous propose une visite guidée de ses expositions temporaires. L’exposition « Georges Tardif, architecte du paysage » vous (re)fait découvrir un architecte et artiste prolifique, qui laisse une Œuvre picturale très variée : aquarelles, dessins, gouaches… La visite guidée aura lieu dimanche de 15h à 16h.

Architecte et artiste, Georges Tardif est profondément marqué par sa formation classique à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs puis à l’Ecole Nationale et Spéciale des Beaux-Arts.

Son Œuvre entière, architecturale comme picturale, emprunte et explore les techniques apprises dans ces écoles : l’aquarelle, le dessin, la géométrie et la perspective.

S’il consacre sa carrière à l’architecture, il se dédie aussi, sa vie durant, à sa passion pour le dessin et la peinture et illustre ainsi l’ébullition et de l’abolition des barrières que connaissent les Arts à cette époque.

La présente exposition a ainsi pour volonté de restituer l’ensemble de son œuvre de façon chronologique et de donner à voir son évolution picturale, la variété des sujets représentés, mais surtout de démontrer à quel point son œuvre peinte est celle d’un architecte où priment la géométrie et les mathématiques.

Cette invitation de Tardif au musée de l’Hôtel-Dieu, nouera un dialogue avec la collection de Maximilien Luce, son ami fidèle depuis leur rencontre en 1883. C’est une occasion exceptionnelle d’explorer la riche période Montmartroise de Luce illustrée par trois œuvres de l’artiste rassemblée pour l’occasion.

Pour les enfants de 7 à 12 ans, un livret jeu est disponible à l’accueil du musée.

Plein tarif : 8€70. Tarif réduit 4€40.

Places limitées, réservation conseillée au 01.34.78.86.60 ou reservation.patour@manteslajolie.fr.

Pour plus de renseignements sur la visite guidée organisée à l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.