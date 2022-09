Mantes-la-Jolie : West Festival Américain

West Festival Américain revient au Parc des expositions de Mantes-la-Jolie ce weekend, les 3 et 4 septembre 2022, de 9h à 19h. Découvrez l’univers US, à travers une belle sélection de véhicules, un spectacle “Cow Boys” avec “Ours Noir et sa tribu”, des concerts et bien d’autres surprises.

Au programme : exposition de véhicules US, concerts, restauration, buvette, attractions pour les enfants, ou encore danse country

Entrée : 5€. Gratuit pour les enfants de – 12 ans. Gratuit pour 2 personnes par véhicule US ou de collection.

Pour plus de renseignements sur le West Festival Américain à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.