Mantes-la-Ville : Festival TUTTI

Le Festival TUTTI aura lieu samedi et dimanche, les 20 et 21 mai 2023, au Parc de la Vallée de Mantes-la-Ville. Depuis maintenant plus de dix ans, le festival TUTTI met les instruments à vent à l’honneur. Une évidence certes à Mantes-la-Ville où les belles clarinettes et saxophones y sont fabriqués et exportés dans le monde entier.

L’édition 2023 réunira des musiciens amateurs et professionnels car ce mélange est riche et permet des rencontres musicales de qualité.

Comme à son habitude, des orchestres originaux, voire des duos ou des trios viendront donner à la programmation son caractère particulier. Un festival de musique pour tous les publics avec, sur cette édition, une note toute particulière pour les jeunes enfants, spectateurs de demain.

Concerts gratuits.

Vous retrouverez le programme et plus de renseignements sur le Festival TUTTI à Mantes-la-Ville sur le site internet www.mantesevent.fr.