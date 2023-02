Mantes-la-Ville : Kada Ben

Vous pourrez voir le concert de Kada Ben à l’Espace Culturel Jacques Brel de Mantes-la-Ville vendredi, le 10 février 2023, à 20h30.

Kada Ben est né à Mantes-la-Jolie, il se construit avec la double culture franco-algérienne. Depuis son enfance il passe ses vacances à Oran, berceau du Raï, où il est confronté à cette musique qu’il aime et plus encore. Ses oncles, ses cousins chantent lors de fêtes. Chaque occasion est prétexte à chanter et Kada y fait ses gammes.

De retour à Paris, il retrouve les sons sur lesquels il chante : hip-hop, funk, soul, rhythm and blues, la variété française, la pop, des goûts musicaux très éclectiques. La musique l’anime, il s’y consacre totalement : répétitions, petits concerts, festivals.

Sur sa route, il rencontre de grands noms de la chanson française, internationale et surtout raï. Après un long break, il monte un groupe de musique orientale et fait de belles rencontres (Khaled, Reda Taliani…) et de grands musiciens.

Des affinités naissent entre lui, Mustapha Kada, Mustapha Didouh et bien d’autres. Ces derniers lui proposent des collaborations. Il se lance et fusionne le raï à diverses sonorités (électro, funk, salsa, pop, hip-hop), construisant ainsi son propre univers.

Tarifs plein : 5€, tarif réduit : 3€.

Le concert est organisé en partenariat avec l’association Sans que tu erres.

Pour plus de renseignements sur le concert de Kada Ben à Mantes-la-Ville envoyez un mail à sqteofficiel@gmail.com ou rendez vous sur le site internet www.manteslaville.fr.