Manufacture des Capucins : Fête de la Nature

La Manufacture des Capucins de Vernon vous propose de nombreuses activités à l’occasion de la Fête de la Nature le mercredi 22 mai 2024 de 14h à 22h.

· FRESQUE DE LA BIODIVERSITE : CHALLENGEZ-VOUS SUR LES ENJEUX DE DEMAIN !

Le 22 mai, plongez au cœur de la nature et célébrez sa diversité fascinante lors de la Journée Internationale de la Biodiversité autour d’une Fresque dédiée. Rejoignez-nous ensuite du 22 au 26 mai pour la Fête de la Nature en France, une semaine d’aventures et de découvertes à la Manufacture des Capucins pour honorer et préserver notre incroyable écosystème.

Mercredi 22 mai, de 14h à 17h – Fresque de la biodiversité

Venez jouer en mode collectif & challengez-vous pour préserver ensemble nos écosystèmes : les animaux & les végétaux n’attendent qu’à vagabonder en toute liberté dans leurs milieux naturels !

RDV au 1er étage de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon. Entrée par la grille des travaux – partie terrasse – en devanture du bâtiment. GRATUIT & SUR INSCRIPTION (à partir de 16 ans).

· DES ATELIERS 2 TONNES EN SIMULTANÉ DANS 14 VILLES, DONT VERNON !

Le 22 mai 2024, La Manufacture des Capucins vous offre l’opportunité unique de vous mettre en action avec les bons outils et des solutions concrètes : LES COLLECTIFS organise avec 2tonnes des ateliers 2tonnes en simultané dont la ville de Vernon ! Leur objectif ? Insuffler la transition écologique et sociale dans votre organisation quotidienne & professionnelle.

Le mercredi 22 mai de 18h45 à 22h00

Venez explorer le futur en équipe & essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2 tonnes par an et par personne, d’ici à 2050 autour d’un jeu collectif qui fait sens ! Destiné autant aux plus novices qu’aux experts du sujet climatique, c’est aussi un vrai serious game, pensé pour rassembler et débattre ensemble, et afin que chacun puisse prendre du plaisir et exprimer son opinion.

Participation libre et consciente – Prix Libre : donnez ce que vous souhaitez !

SUR INSCRIPTION & RESERVATION

Cliquez sur le lien suivant 👉Des ateliers 2tonnes en simultané dans 14 villes ! (helloasso.com) Choisissez le prix libre que vous souhaitez Mettez vos infos perso (prénom, nom, mail, etc.) & choisissez Vernon comme lieu 😊 Votre inscription est validée !

RDV au 2ème étage de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon. Entrée par la grille des travaux – partie terrasse – en devanture du bâtiment.

Pour plus de renseignements sur la Fête de la Nature à la Manufacture des Capucins rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.