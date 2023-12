Ce weekend, les 2 et 3 décembre 2023, rendez vous au Merveilleux Noël à Bizy, des visites spectacles familiales de Thomas Volatier au Château de Bizy.

« Alors que les boules à neige du Monde s’apprêtent à quitter leur coffret de velours, la royale Demeure de Bizy se glisse dans son habit de fête pour accueillir cette année le Bureau Officiel de Noël. Durant tout un week-end, embarquez à bord des imaginaires pour suivre la Visite-Spectacle de Thomas Volatier : que vos listes officielles soient prêtes, que les guirlandes et autres sapins prennent place, que les chandelles et autres effluves de cannelle se mélangent, que les papiers cadeau et autres gourmandises se préparent pour un Avent de Noël Merveilleux ».

Sur réservation.

2 décembre : départs à 17h30, 18h30 et 21h30

3 décembre : départs à 11h00, 15h30 et 17h30

Un dîner de Noël sera proposé le dimanche 2 décembre 2023 à 20h. Il sera organisé dans le salon de thé, avec vue sur le château éclairé de nuit.

Durant ce weekend des visites guidées classiques seront proposées. Vous pourrez aussi profiter du décor de Noël lors de ces visites.

Informations supplémentaires :

-Merveilleux Noël : tarif unique de 12.50€ par personne, dès 3 ans. Places limitées

-Dîner : 49.50€ par adulte et 39€ par enfant de moins de 10 ans. N’inclus pas la visite spectacle. Places Limitées

-Durée de l’animation : environ 1h15. Comprend l’accès au parc ouvert de 10h à 18h.

-Réservation dans la rubrique « Réserver en ligne » sur www.chateaudebizy.com

-Tout mineur doit être sous la responsabilité d’un accompagnateur majeur. L’accompagnateur doit prévoir son billet d’entrée.

-Merci de prévoir votre arrivée 15 minutes avant le départ des animations, au plus tard.

-Les poussettes ne sont pas autorisées à l’intérieur du château.

-Salon de thé avec sucreries de Noël.

Pour plus de renseignements sur le Merveilleux Noël de Bizy rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.