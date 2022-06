Mézières-sur-Seine : Partir en Livre

La huitième édition de la grande fête du livre pour la jeunesse “Partir en Livre” se déroule jusqu’au 12 juillet à Mézières-sur-Seine. Cette grande fête du livre a pour but de promouvoir la lecture auprès des jeunes et transmettre le plaisir de lire. L’édition 2022 a pour thème « L’amitié ». Idefix et ses amis seront les mascottes de cette édition.

Le Relais Petite Enfance et la bibliothèque de Mezières-sur-Seine s’associent pour vous proposer des animations autour de la littérature jeunesse dans différents lieux. Des séances de lecture et supports divers pour raconter des histoires enfants.

Vous retrouverez le programme complet des animations organisées à Mézières-sur-Seine à l’occasion de Partir en Livre sur le site internet www.mezieres78.com.