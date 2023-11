Emballez-vous dans des écharpes douillettes & enfilez vos pulls les plus festifs pour vous laisser emporter par le tourbillon magique de Noël à Meulan en Yvelines. Les festivités de fin d’année sont sur le point de commencer, c’est l’heure de briller, de rire & de célébrer ensemble l’esprit féérique de cette saison merveilleuse !

Voici le programme :

La boite aux lettres du Père Noël

Du lundi 27 novembre au mercredi 20 décembre

Pour que le Père Noël te réponde, pense bien à indiquer toutes tes coordonnées : ton nom, ton prénom ainsi que ton adresse complète.

Accueil de la Mairie – Horaires d’ouverture de la mairie.

Illuminations

Vendredi 1er décembre au lundi 8 janvier 2024

De 5h à minuit

Zone des commerces du centre-ville et du Paradis

Spectacle de Noël

Samedi 9 décembre à 15h

Laissez-vous conter l’histoire de Rudolph, le plus célèbre des rennes du Père Noël.

Rudolph a un nez étrange, il est rouge et lumineux. Tout le village se moque de lui. La veille de Noël, fatigué d’être la victime de tant de moqueries, Rudolph s’enfuit seul dans la forêt. Mais il n’imagine pas quelle folle aventure l’attend… Rudolph parviendra-t-il à sauver Noël ?

Une comédienne et un pianiste nous emmènent dans cette histoire palpitante, une fable sensible et magique sur la différence, à partager avec toute la famille !

Rudolph un conte musical de Noël

Bergerie – Ferme du Paradis

Gratuit – durée 45 min – Sur réservation au 01 30 90 41 41 ou culture@ville-meulan.fr

Goûter pour les enfants à l’issue du spectacle

Réservé aux petits Meulanais à partir de 3 ans

Patinoire

Du samedi 23 décembre au mardi 2 janvier 2024 (sauf le 25 décembre)

De 10h30 à 13h et de 15h à 19h

Gratuit – Gants obligatoires – Place Brigitte Gros

Manège et trampolines

Vacances scolaires

De 10h30 à 13h et de 15h à 19h

Place Brigitte Gros

Le Petit Marché de Noël

Samedi 23 décembre

De 10h à 18h

Place Brigitte Gros

Le dossier de candidature au petit marché de Noël est à télécharger dans la partie à droite « Document » puis à nous renvoyer par mail à evenementiel@ville-meulan.fr avant le 15 novembre 2023.

Ateliers créatifs de Noël

Samedi 23 décembre de 10h à 12h (accueil en continu)

Pour les enfants de 3 à 13 ans

Salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville

Parcs à sapins naturels

Du mardi 26 décembre au mercredi 31 janvier 2024

La Ville a mis en place six parcs à sapins dans toute la ville jusqu’au 31 janvier. Ces espaces pratiques offrent une solution adéquate pour se débarrasser de son sapin, permettant au service des Espaces verts de collecter les arbres en vue de les recycler & de leur donner une nouvelle utilité. Les sapins seront transformés en copeaux pour ensuite être réutilisés comme engrais dans les différents parterres et plantations de la commune.

rue du Fort

square des 9 arpents

bas de la route de Pontoise

quai de l’Arquebuse

parking de la piscine de l’île Belle

parvis de la Maison des Associations

Concert du Nouvel An « Ames d’enfants »

Dimanche 14 janvier 2024 à 16h

Orchestre Philarmonique Francilien

Les artistes gardent à fleur de peau l’âme d’enfant qu’ils étaient naguère. L’enfance reste un trésor d’inspiration : nos compositeurs français en évoquent délicieusement les jeux, les rêveries, les émerveillements, les premières inquiétudes, les passions naissantes ou les espoirs infinis.

Bergerie – Ferme du Paradis

Tarif plein : 13€

Tarif réduit : 10€

Gratuit -12 ans

Sur réservation au 01 30 90 41 41 ou culture@ville-meulan.fr

Pour plus de renseignements sur le programme de Noël à Meulan en Yvelines rendez vous sur le site internet www.ville-meulan.fr.