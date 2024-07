PAROLES D’AMES – 29 JUIN 2024 00:00 / 20:22 1X

BPM reçoit Paroles d’Ames. Retrouvez Irène Leblond, présidente de l’association. L’association lutte contre les violences intrafamiliales, les femmes victimes de violence, les discriminations, l’homophobie et le harcèlement scolaire à Mantes-la-Jolie et les environs en aidant, accompagnant, écoutant et orientant les victimes.