Rosny-sur-Seine : Semaine du manga

La semaine du manga aura lieu à Rosny-sur-Seine, à la Médiathèque du centre socioculturel Oh! 41. Univers éclectique qu’on ne présente plus, le monde du manga est omniprésent parmi les jeunes et les amateurs de lecture du genre. Pour sa deuxième édition, la semaine du manga se déroulera cette semaine, du mardi 18 au samedi 22 octobre 2022. C’est l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir les collections de la médiathèque qui organisera plusieurs animations pour l’événement : conférence avec Monsieur Ta Van-Huy créateur du livre « Je dessine comme un mangaka » et d’autres ouvrages de tutoriels destinés à l’art manga, concours de cosplay, atelier dessin et création de manga, projection du film « Mon voisin Totoro » du célèbre Miyazaki et tournois de sumo. Venez partager votre passion et en apprendre davantage sur cet art japonais désormais culte.

Programme :

Mardi 18 octobre

18h30 – Défilé cosplay

Mercredi 19 octobre

14h-15h – Création d’un manga club Inauguration

15h30-17h30 – Atelier dessin Manga 15h30-17h30

Jeudi 20 octobre

14h-16h – conférence TA VAN HUY 14h-16h lieu à définir

Vendredi 21 octobre 2022

18h-20h – projection du film Miyazaki « Mon voisin TOTORO »

Distribution de Popcorn

Samedi 24 octobre

Combats de sumo

10h-12h résultat dessin Manga

Toute la semaine les enfants peuvent déposer leurs dessins afin de participer au concours . Les dessins doivent être déposés avant le vendredi 21 octobre

Prix à gagner : 2 entrées pour quartier Japon, places de cinéma…

14h-16h – Blind test

Pour plus de renseignements sur la semaine du manga à Rosny-sur-Seine rendez vous sur le site internet www.ville-rosny78.fr.