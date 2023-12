Saint-Marcel : comédie musicale improvisée

Vous pourrez voir le spectacle New, une comédie musicale improvisée, samedi, le 16 décembre 2023, à 20h30 au Centre Culturel Guy Gambu de Saint-Marcel.

New c’est l’improvisation ultime, à chaque représentation un nouveau spectacle. Une comédie musicale totalement improvisée, des chansons à son intrigue, en passant par son titre. Comédiens chanteurs, musiciens, imprographistes et public écrivent chaque soir une nouvelle performance. Le public invente un titre, donne un lieu et des rebondissements à l’histoire. Les comédiens chanteurs créent les mélodies, les paroles et les personnages. Les musiciens composent les chansons et la musique du spectacle en direct. L’illustrateur projette ses images et décors sur le fond de scène.

Tarif plein : 22€, tarif réduit : 15€.

Pour réserver ou obtenir plus de renseignements sur New, la comédie musicale improvisée, à Saint-Marcel rendez vous sur le site internet centreculturelguygambu.fr.