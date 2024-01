Trail Urbain de la Galette 2024

Le Trail Urbain de la Galette revient à Mantes-la-Jolie samedi, le 13 janvier 2024, pour le plus grand plaisir des amateurs et adeptes de course à pied : inscrivez-vous dès maintenant et élancez-vous cette année depuis la place du Marché au Blé à 18h30 !

Pour l’édition 2024, découvrez également les animations du Village des Rois dès 14h et jusqu’à 17h dans le square Brieussel-Bourgeois.

Les participants (re)découvriront les lieux emblématiques de Mantes-la Jolie grâce à un parcours de 12 km en plein cœur de la Ville qui leur permettra de découvrir également l’événement « Lueurs de Mantes » avant le traditionnel « ravitaillement-galette » prévu à la fin de la course.

Dans le cadre de cette édition 2024 du Trail Urbain de la Galette, découvrez également les nombreuses animations sportives proposées au Village des Rois dès 14h et jusqu’à 17h dans votre square Brieussel-Bourgeois.

Retrait des dossards :

Les 11 et 12 janvier de 9h à 19h : direction des Sports – Stade Municipal Jean-Paul David, avenue Albert Camus, 78200 Mantes-la-Jolie

Le 13 janvier à partir de 13h30 : parvis de la Collégiale

Tarif : 15€ – 12 km

Inscriptions en ligne sur ProTiming France.

Stationnement conseillé

Parc des expositions Michel SEVIN, allée des îles Éric TABARLY,

Interparking « coeur de Mantes », 25 rue Léon GAMBETTA,

Interparking « Hôtel de Ville », 12 place Saint-Jacques.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.