Vernon : atelier bien-être et santé mentale des familles

Un atelier bien-être et santé mentale des familles est organisé samedi, le 25 mai 2024, à 15h à la Médiathèque de Vernon. La Compagnie du Nouveau Monde propose un atelier suivi d’un goûter, dédié aux enfants de 8 à 13 ans avec leurs parents, qui permet de découvrir comment utiliser 12 bandes dessinées à thème afin de promouvoir une santé mentale positive et encourager les membres de la famille à partager et à mieux se comprendre.

Dans le cadre du projet TAMUS: « en parler nous rend plus fort », sur la promotion d’une santé mentale positive en Europe. https://tamusproject.eu/fr/comics/

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06.

Pour plus de renseignements sur l’atelier bien-être et santé mentale des familles à la Médiathèque de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.