Vernon : Atelier Covid, confinement et santé mentale

Participez à l’atelier Covid, confinement et santé mentale samedi, le 22 octobre 2022, à 14h15 à la médiathèque de Vernon.

Dans le cadre des Semaines d’informations sur la Santé Mentale, un atelier de parole et d’échanges autour du confinement et de l’impact sur la santé mentale est organisé, avec Ulrike Vidalain et Lorenzo Bodin de la Clinique des Portes de l’Eure.

Le confinement a été un bouleversement à la fois collective et personnel, amenant l’individu à se retrouver isolé et de ce fait, parfois pour la première fois, face à lui-même. Les cadres sociétales explosant mettent à mal nos habitudes voire nos constructions sociales obligent chacun à créer de nouvelles repères ; de redéfinir ses besoins et valeurs afin de pouvoir s’adapter au mieux à une situation inédite. Il incombe alors à chacun/chacune de se prendre en charge afin de « prendre soin de soi ». Puis l’effet post confinement entraînant un « retour », parfois ressenti comme violent, à une réalité qui à nouveau perturbe un équilibre tout juste établit. Dans ce cadre des notions d’alimentation, d’hygiènes, d’occupations quotidiennes seront abordées et relieront ces sujets à de potentielles perturbations psychiques.

Gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06

Pour plus de renseignements sur l’atelier Covid, confinement et santé mentale organisé à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.