Vernon : Atelier Découpage Collage

Un atelier découpage collage pour ados est organisé samedi, le 16 décembre 2023, à 14h30, à la Médiathèque de Vernon. Jeunes et curieux, venez laisser libre cours à votre imagination en mettant en images et en mots une envie ou un rêve. Découvrez comment répondre au besoin qui se cache derrière et repartez avec ce tableau que vous aurez créé au gré de votre inspiration.Valérie Mohen, Animatrice & Coach en communication et en connaissance de soi.

Réservé aux ados ! (à partir de 12 ans). Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06, sur place à l’accueil des médiathèques ou en ligne sur le site internet

Pour plus de renseignements sur l’atelier découpage collage pour ados à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.