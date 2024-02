Vernon : Atelier SoulCollage®

Un atelier SoulCollage® est organisé samedi, le 3 février 2024, à 14h à la Médiathèque de Vernon. Mélangez les ingrédients de votre imagination et de votre intuition avec quelques puissants découpages et vous voilà capable de créer votre première carte de SoulCollage®.

L’atelier sera animé par Valérie Mohen, Animatrice & Coach en communication et en connaissance de soi. Sur la base de son expérience professionnelle dans le monde de l’industrie et de l’informatique, de son expérience personnelle, et de son parcours de formation, elle vous propose des ateliers invitant à se découvrir au travers d’activités ludiques.

Atelier destiné aux adultes. Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques ou en ligne sur internet

Pour plus de renseignements sur l’atelier SoulCollage® à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.