Vernon : Atelier yoga pour les tout-petits

Un atelier yoga pour les tout-petits est organisé demain, le samedi 24 juin 2023, à 10h à la Médiathèque de Vernon. Il s’agit d’un atelier pour les 0 à 3 ans non scolarisés (accompagnés d’un parent), pour découvrir la liberté de se mouvoir, de respirer, de s’étirer, de se détendre et de bouger, tout ça autour de belles histoires racontées par Adeline et Sophie.

Gratuit sur inscription (inscrire seulement l’enfant) sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 ou en ligne sur le site internet.

Pour plus de renseignements sur l’atelier yoga pour les tout-petits organisé à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.