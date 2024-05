Vernon : Balade Contes et Sens

À l’occasion du Printemps de La Seine à Vélo, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie propose, le dimanche 19 mai, une balade contes et sens à Vernon.

Pour le printemps, La Seine à Vélo s’anime. Le long de son parcours, de nombreuses animations seront proposées tout au long du mois de mai. Les amateurs de vélos comme les cyclistes les plus aguerris sont invités à venir fêter le printemps autour de balades, d’ateliers, de jeux et bien d’autres activités faisant la part belle au vélo et aux richesses locales.

Le dimanche 19 mai de 14h30 à 17h, au départ du Vieux-Moulin de Vernon, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie propose un parcours de 2,5 km au bord de l’eau. Accompagnés par Quentin et Virginie, les participants emprunteront, à pied, le chemin de La Seine à Vélo. Durant la balade, Quentin contera des récits autour de 4 animaux et de leur environnement naturel : faucon, oiseau, abeille, martin-pêcheur. Chacun de ses contes sera lié à un sens sur lequel Virginie s’appuiera pour proposer une initiation à la sophrologie.

Rendez-vous au pied du Vieux-Moulin de Vernon 15 minutes avant le début de l’animation. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles au 02 32 51 39 60. Animation gratuite.

Pour plus de renseignements sur la balade contes et sens à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.