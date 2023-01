Dégustez un bon bol de soupe bien chaud, cuisinée par les associations de bénévoles Lire et faire lire, Artisans du monde et Vernon Ternopil, avec des produits frais et locaux, au bar à soupes à la Médiathèque de Vernon samedi, le 21 janvier 2023, à 19h.

L’occasion de passer un bon moment d’échanges et de partage au sein de la médiathèque.

Entrée libre, avec son bol !

Pour plus de renseignements sur le bar à soupes à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.