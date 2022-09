Une braderie de livres et de CD est organisée le samedi 17 septembre 2022 de 10h à 18h, à la médiathèque de Vernon. Pour fêter la rentrée culturelle, la médiathèque de Vernon et ses bibliothécaires et discothécaires vous proposent une grande braderie de livres et de CD. Vous y trouverez de quoi remplir votre bibliothèque personnelle pour l’année.

L’entrée sera libre.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.