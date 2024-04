Vernon : Collecte Objets et Textiles

A l’occasion du samedi solidaire une collecte d’objets et textiles est organisée samedi, le 6 avril 2024, de 10h à 17h sur le parvis de l’Espace Philippe Auguste de Vernon. Déposez vos objets et textiles pour leur donner une seconde vie et venez rencontrer les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire.

Vous pouvez donner :

du mobilier

des vêtements

des chaussures

des bibelots

de l’électroménager

de la vaisselle

des jouets…

Pour plus de renseignements sur la collecte d’objets et textiles organisée à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.