VERNON : CONFÉRENCE DU CEV

Une conférence sur Alphonse Karr (1808-1890), l’inventeur d’Étretat et de Sainte-Adresse, par Gérard Gengembre secrétaire du CEV, est organisée demain, le jeudi 22 février 2024, à 20h30 à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon.

Présentation de la conférence :

Journaliste, romancier, ami de Victor Hugo, Alphonse Karr fut au cœur d’un réseau de gens de lettres durant les années du romantisme. Personnalité célèbre durant des décennies, auteur d’une œuvre fort abondante à partir de 1832 (Sous les tilleuls) et jusqu’à ses derniers jours (romans, nouvelles, récits, contes, chroniques, pièces de théâtre…), il fut aussi conseiller municipal de Sainte-Adresse (1843-1849) et même floriculteur. Mais Alphonse Karr ne jouit plus aujourd’hui de la notoriété qui fut la sienne au XIXe siècle, alors qu’il connut de grands succès littéraires, le plus remarquable étant peut-être sa revue satirique, Les Guêpes, publiée de 1839 à 1849.

Si la passionnante biographie d’Alphonse Karr tout au long du siècle et ses soubresauts, ainsi que l’ensemble de son œuvre constitueraient à eux seuls le sujet d’une conférence, Gérard Gengembre insistera sur l’influence que ses romans eurent sur la popularité de la côte normande et sur l’image de la Normandie qu’il contribua à enrichir. Ainsi, seront évoqués entre autres Histoire de Romain d’Étretat (1836), Les Soirées de Sainte-Adresse (1853), Histoires normandes (1855), La Pénélope normande (1860).

Pour plus de renseignements sur la conférence du CEV à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.