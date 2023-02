Vernon : Conférence lire un tableau

Samedi, le 4 février 2023, à 15h à la Médiathèque de Vernon vous pourrez assister à la conférence « Lire un tableau : le corps dans l’art, l’époque contemporaine ».

Corps représenté, corps sujet, corps support et corps outil de création…Les liens entre l’art et le corps sont multiples et nous en explorerons ensemble certains aspects. Vous verrez comment a évolué le nu au fil du temps, interrogerez les rapports entre l’art et la science, l’art et la spiritualité ou vous pencherez sur la question du corps en mouvement. Conférence animée par Cécile Pichon Bonin, chargée de recherches au CNRS, et Suzanne Cotto, danseuse.

Gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06.

Pour plus de renseignements sur la conférence « Lire un tableau » à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.