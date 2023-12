Les enfants pourront écouter des contes de Noël samedi 23 et dimanche 24 décembre à la Maison du Temps Jadis de Vernon. A 9h45 et 10h30 pour les enfants de 2 à 5 ans et à 14h45 et 15h30 pour les enfants de 6 à 11 ans.

Pas de réservation, dans la limite des places disponibles (15 places maximum).

Pour plus de renseignements sur les contes de Noël à la Maison du Temps Jadis de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.