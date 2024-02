Vernon : Contes du Ventre Rond

Vous pourrez voir le spectacle « Contes du Ventre Rond » mercredi, le 21 février 2024, à 14h à la Médiathèque de Vernon. Ce spectacle de conte est proposé par Nathalie Bondoux.

D’un côté, ceux qui dévorent et croquent, de l’autre ceux qui courent et roulent pour ne pas être mangés. Au milieu de tout ce monde, la conteuse qui prépare, assaisonne, goûte et sert ces contes du ventre rond.

Découvrez Roule Galettte, Boucle d’or, Le Gros navet dans des versions que vous ne connaissez pas !

A partir de 3 ans, avec les parents. Gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 ou en ligne sur le site internet.

Pour plus de renseignements sur le spectacle « Contes du Ventre Rond » à la Médiathèque de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.