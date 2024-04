Vernon : dessins inspirés de la nature

Les adultes et les ados à partir de 16 ans pourront réaliser des dessins inspirés de la nature samedi, le 20 avril 2024, à 10h à la Médiathèque de Vernon.

La nature est une source inépuisable d’inspiration. Venez partager un moment convivial avec Agnès et Bruno Wagner et découvrir l’artiste en vous. Découvrir des fleurs et des plantes de saison avec un oeil neuf. Le temps de se laisser surprendre. Puis, des papiers, des couleurs, des crayons, pinceaux, une boite à outils… sont mis à votre disposition. Vous pourrez alors vous exprimer librement, sans besoin de savoir dessiner, pour créer une œuvre que vous emporterez chez vous. Pour rester en connexion avec la nature.

Gratuit sur inscription, en ligne ou par téléphone au 02 32 64 53 06.

Pour plus de renseignements sur cet atelier dessins inspirés de la nature à la Médiathèque de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.