Une collecte de don de sang est organisée à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon mercredi, le 1er février 2023, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Pour donner votre sang il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos ou encore être en bonne santé.

Pour plus de renseignements sur la collecte de don de sang organisée à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.