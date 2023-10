VERNON : ESPACE DANS MA VILLE

Du 23 au 27 octobre 2023, une semaine d’activités scientifiques sur le thème de l’espace intitulée « Espace dans ma ville » est organisée pour les 8-14 ans à Vernon.

Inscription :

Sur le compte citoyen pour les enfants du CE2 au CM2

Sur l’adresse education@vernon27.fr pour les enfants à partir de la 6ème

Les créneaux disponibles ( dans la limite de deux activités par enfant ) :

Planétarium : mardi 24 octobre à 9h ou mercredi 25 octobre à 13h30

Les technologies de l’espace : mercredi 25 octobre et vendredi 27 octobre à 9h

Le recrutement de spationautes : jeudi 26 octobre à 9h

Microfusée : lundi 23 octobre et jeudi 26 octobre à 13h30

Construit ton satellite : mardi 25 octobre à 13h30

L’espace joue un rôle de levier pour permettre aux jeunes d’affirmer leur confiance en eux dans des thématiques scientifiques.

Les activités :

PLANETARIUM

Pouvons-nous toujours utiliser l’étoile polaire qui guidait nos ancêtres ? Comment trouver la Grande Ourse dans le ciel ?

Pour en apprendre plus sur les étoiles et les constellations, les jeunes sont invités à rentrer dans le planétarium gonflable. A l’intérieur, c’est le noir complet, on peut alors observer les étoiles et les constellations projetées sur la toile.

CARTE DU CIEL – CONSTELLATION – SIMULATEUR D’ORBITE Qui ne s’est jamais amusé à trouver des formes dans le ciel ? Comment marche une carte du ciel ? Et comment expliquer les mouvements des planètes dans l’espace ? Cette partie de l’animation s’adapte à l’âge du public et permet aux enfants d’approfondir les notions présentées dans le planétarium durant 1h30 d’échanges, de réflexion et de manipulation.

Public : dès 8 ans

Durée : 3h

MICROFUSEES

A l’aide d’un tube en carton, de balsa et de plaques de plastique, les jeunes peuvent réaliser une fusée qui vole jusqu’à 100 mètres d’altitude en moyenne.

L’activité microfusée est la réalisation et la mise en œuvre de fusées, propulsées vers le ciel par des micropropulseurs et embarquant un système de récupération. Elle permet d’aborder des notions de physique et de mathématiques, mais aussi des méthodes de travail.

Au cours de cette activité, le jeune va concevoir, fabriquer et lancer une fusée miniature : toute une aventure !

Cette activité peut donner lieu à un concours entre les ingénieurs en herbe.

Public : dès 10 ans

Durée : 4h minimum (prévoir 3h de construction et environ 1h de temps de lancement)

RECRUTEMENT DE SPATIONAUTES

Vous faites partie de l’équipage d’un vaisseau spatial programmé à l’origine pour rejoindre le module de commande de la face éclairée de la lune.

A la suite d’ennuis mécaniques, vous avez dû alunir à 320 km environ du rendez-vous fixé. Au cours de l’alunissage, la plupart des équipements de bord ont été endommagés, à l’exclusion des 15 objets ci-dessous. Il est vital pour votre équipage de rejoindre le module de commande et vous devez choisir l’équipement indispensable pour ce long voyage».

Telle est la mission qui permet aux agences spatiales de tester leurs candidats individuellement et leurs équipes. Elle est lancée aux spationautes en herbe à travers un parcours fléché, afin d’en apprendre plus sur les missions spatiales et leurs enjeux pour les astronautes.

Public : dès 10 ans

Durée : 3 heures

CONSTRUIT TON SATELLITE

Que sont ces drôles d’engins qui tournent sans cesse autour de notre planète ? Comment sont ils arrivés là-haut et quelles sont leurs missions ?

Après avoir enfilé chaussons et charlottes, les jeunes pénètrent dans une salle blanche. Dans ce lieu, aucune poussière ou autre pollution ne viendra perturber la construction de leur satellite. Ils pourront comprendre de quoi sont constitués ces engins, ce qu’est une orbite, et découvrir toutes les missions que les satellites artificiels peuvent mener.

Les jeunes pourront repartir chez eux avec le satellite qu’ils auront construit.

Public : dès 8 ans

Durée : 3h

LES TECHNOLOGIES DE L’ESPACE

Installée dans une salle du quartier, cette animation permet aux jeunes de découvrir 3 technologies qui nous rapprochent de l’espace :

– Les drones : à l’aide de plusieurs modules pédagogiques, les participants vont étudier la possibilité ou pas de faire de l’exploration spatiale et planétaire à l’aide des drones. Peut-on voyager dans l’espace à l’aide d’un drone ? Un drone, peut-il voler partout ?

– L’impression 3D : Pour comprendre comment fonctionne cette technologie, les participants

commencent par des exercices de passage de la 2D à la 3D et inversement. L’aboutissement de l’animation sera que chaque enfant puisse fabriquer un objet à partir d’un patron à l’aide

de stylo 3D.

– L’Exploration virtuelle : L’usage de la réalité virtuelle se développe dans tous les secteurs : la santé, le tourisme, l’industrie. Et même l’éducation. En effet c’est un outil puissant favorisant et pouvant faciliter l’apprentissage. Cet outil permettra dans le cadre d’espace dans ma ville de découvrir des objets spatiaux en toute immersion (l’ISS, voyage dans le système solaire…)

Public : dès 8 ans

Durée : 3 heures

Pour plus de renseignements sur l' »Espace dans ma ville » à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.