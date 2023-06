Vernon : Festival Les Nuits d’Orient

La 25ème édition du Festival Les Nuits d’Orient aura lieu samedi, le 10 juin 2023, à 20h, à l’Espace Philippe Auguste de Vernon. Un spectacle festif, énergique, vibrant et haut en couleurs !

Les élèves de Mille et Une Nuits de Vernon et Paris, réunis sur scène pour un spectacle avec la Cie Mille et Une Nuits, Gemma, Djamel Mellouk et plein de surprises!

Au programme : Danse orientale, percussions, samba brésilienne, Heels cabaret et fusions.

Infos et Réservations par téléphone au 06 20 20 89 18 ou au 06 03 48 16 39.

Pour plus de renseignements sur la 25ème édition du Festival Les Nuits d’Orient à Vernon rendez vous sur le site internet www.danseorientale.net