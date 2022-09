Vernon : Fête de la Bière 2022

La Fête de la Bière revient pour sa 2e édition dimanche, le 2 octobre 2022, à Vernon. La Fête de la Bière de Vernon met à l’honneur les brasseurs et les musiciens du territoire. Nouvelle année, nouveau format. C’est désormais au grand parc naturel urbain de la Fonderie que se réuniront brasseurs et groupes de musique pour une journée aux allures de festival.

Ce déménagement permet également de doter l’éco-quartier Fieschi, où vivent de nombreux Vernonnais, d’un grand événement annuel. Toute la journée, 6 brasseurs proposeront de découvrir leur production sur des stands. Parmi ceux-là, 5 viennent de l’Eure, 1 du Calvados. Certains sont bien connus des habitants comme Baptiste Cazayous (Brasserie de l’Apocalypse) ou François Hallaert (Brasserie de la Vallée). D’autres viennent des environs comme La Chambraysienne (Chambray) ou De Sutter, la plus importante brasserie artisanale normande, implantée à Gisors. Mais ne manquez pas les plus confidentielles Boujou (Chennebrun) et Bel Orge (Villers-sur-Mer). Pour rassasier les affamés entre deux gorgées, 3 food-trucks seront également présents sur le site.

La partie musicale a été confiée au Studio de Vernon, véritable vivier de musiciens qui utilisent cette infrastructure pour répéter ou s’enregistrer. Il y en aura d’ailleurs pour tous les goûts : du jazz au reggae en passant par le hardcore. N’hésitez donc pas à venir découvrir un genre qui ne serait a priori pas le vôtre. Par ailleurs, si le besoin de se dégourdir les jambes se fait sentir, n’oubliez pas que le Grand Déballage a également lieu le 2 octobre. La grande foire-à-tout annuelle de Vernon se déroulera dans toutes les rues du cœur de ville (à l’exception de la place De-Gaulle).

Vous retrouverez le programme complet de la Fête de la Bière 2022 de Vernon sur le site internet https://www.vernon27.fr.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération