Vernon : Fête de la Musique 2024

De nombreux concerts sont organisés à Vernon le 21 juin 2024 à l’occasion de la Fête de la Musique. Cette année, pour cette nouvelle édition, la Ville met à l’honneur le 10ème anniversaire du Studio. Au rendez-vous de la musique pour tous les goûts et tous les âges, interprétée par des groupes locaux qui transformeront Vernon en une scène à ciel ouvert, à partir de 18h30. Venez donc vibrer au rythme de la Fête de la Musique !

Programmation de la Mairie

C’est le Musée Blanche Hoschedé-Monet qui ouvre le bal, à partir de 18h30, avec le groupe Meaning of Tales.

A partir de 19h30, 5 groupes par scène se suivront, faisant ainsi résonner la musique jusqu’à minuit. Chaque groupe performera pendant 45 minutes.

Vous retrouverez AVR Gospel, Vernon Gospel, La Gambille La Lura, la VatFurnace et les Vadrouilleurs sur le parking Barrette. Mais aussi Blood Garden, The Pumpidoo’s, Théros Musique, Los Bourdonos et Jiwaie en face du bar “Le Globe”. Et enfin, Lmanou, Kawa, Bananasmile, SoundCheck, Dem Rougians et 3b & a dog sur la Place de l’Ange.

D’autres groupes joueront dans les divers bars et lieux réputés de Vernon (Skatepark, Espace Philippe-Auguste, …).

Les associations Malukeiros et Celi’Art proposeront des spectacles de danses en tous genres et la salle de sport, Wake Up form, offrira des démonstrations sportives aux Vernonnais sous forme de 3 sessions de 30 minutes au Jardin des Arts : Les Mills Body Attack, Zumba, Aerofight et Full body.

Afin de faire de cette soirée un moment encore plus convivial, les musicophiles pourront trouver de quoi se restaurer grâce aux nombreux food trucks installés sur la Place de l’Ange, la Place de Paris, mais aussi au food court de la Place Barette, toute nouvelle zone de repas, où officiera notamment Benjamin Revel, le chef cuisinier du restaurant réputé La Musardière (à Giverny). Sur le parking Barette, les associations ELV et CSADN vous proposeront des rafraîchissements !

Espace Philippe-Auguste

18h/23h : concerts classique et jazz

Musée Blanche Hoschedé-Monet

18h30 : Meaning of Tales

Scène de la place Barette

19h30 : AVR Gospel

20h30 : Vernon Gospel

21h30 : La Gambille La Lura

22h30 : VaTFurnace

23h30 : Les Vadrouilleurs

Scène de la place de l’Ange

19h30 : Lmanou

20h30 : Kawa

21h30 : Bananasmile

22h30 : Dem Roughians

23h30 : 3B & A Dog

Scène Croisement rues Saint-Jacques et Carnot

19h30 : Blood Garden

20h30 : The Pumpidoo’s

21h30 : Théros

22h30 : Los Bourdonos

23h30 : Jiwaie

19h30/01h : soirée électro avec le collectif Fusion

Partout en ville, retrouvez les groupes locaux, professionnels ou amateurs, qui se produisent dans les rues ou les bars !

Restauration sur place : rendez-vous place Barette et Place de l’Ange.

Pour plus de renseignements sur la Fête de la Musique 2024 à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.