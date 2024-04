Vernon : Fête de la Transition

Samedi, le 13 avril 2024, de 9h à 22h, venez à la Manufacture des Capucins de Vernon pour la fête de la transition, organisée avec passion par l’association vernonnaise « Vers une transition alterbatiba Vernon ».

Rencontrez des passionnés, découvrez des initiatives locales et engagez-vous pour un monde plus durable, grâce à cette journée qui promet d’être une véritable ode à l’action pour notre planète, avec un programme riche, variée et musical.

Au programme : initiation gratuite au Qi-Gong, tables rondes sur l’éco-construction et la production biologique, dédicace d’un livre avec un auteur engagé. Profitez également de moments ludiques avec un concours de pétanque et des promenades en charrette dans l’écoquartier Fieschi.

Restauration sur place disponible toute la journée.

Pour plus de renseignements sur la fête de la transition à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.