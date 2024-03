Vernon : Foire aux vélos

La grande foire aux vélos de l’association FCPE des parents d’élèves de l’école élémentaire Maxime Marchand de Vernon est de retour pour sa deuxième édition demain, le samedi 23 mars 2024. De quoi faire des bonnes affaires.

Depuis le centre-ville, comptez une dizaine de minutes à vélo pour se rendre à l’école Maxime Marchand, en plein cœur de Bizy. Mais encore faut-il en avoir un. Alors pour trouver le biclou de vos rêves à prix modique, rendez-vous demain, le samedi 23 mars. Le principe est simple : de 10h à midi, chacun peut apporter les vélos qu’il souhaite vendre, en bon état bien sûr. Un prix est décidé avec les parents. L’après-midi, de 13h30 à 16h30, le public vient essayer et acheter. L’association conserve 10% du montant de chaque transaction. Cette initiative très appréciée permet de récolter des fonds afin de financer des projets et des sorties pour les élèves. L’association vient, d’ailleurs, de s’associer avec la direction de l’école, la municipalité et Seine Normandie Agglomération (SNA) afin de créer un jardin pédagogique sur une parcelle de 800 m² prêtée par la ville. Après avoir planté des arbres en décembre, les élèves pourront en profiter dès ce printemps.

Pour plus de renseignements sur la foire aux vélos organisée à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.