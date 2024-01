VERNON : FOLK JOURNÉE 19ÈME ÉDITION

La 19ème édition de la Folk Journée aura lieu samedi, le 27 janvier 2024, de 14h30 à 22h30 à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon. Une journée sous le signe des musiques traditionnelles d’Ukraine !

Quand on est artiste, on ne porte pas d’arme mais plutôt un stylo, un costume, un pinceau, des pointes ou un instrument de musique. La riche culture ukrainienne, haute en couleur, en caractère et en émotions, s’écoute, se danse et se goûte. Un moment unique à partager !

Avec la maîtrise, le jeune chœur, l’ensemble folk, l’ensemble instrumental 1er cycle, l’orchestre à vent 2ème cycle et les classes de formation musicale, de violon, de clarinette et d’accordéon et les enseignants du conservatoire.

Théâtre Yolande Moreau.

14h30 : élèves, professeurs interpréteront un répertoire de musiques traditionnelles Ukrainiennes.

Salle Vikings

Salle Vikings 16h : Goûter et bal pour enfant animé par Nelya Foizel et Julie Ansel avec les élèves instrumentistes

19h : Apéro musical

19h45 : Repas* Ukrainien (sur réservation avant le 24/01 au 02 32 64 53 14 / Tarif 15€)

* ́ ́ ! ’ / ́ / € . 21h : les professeurs accompagneront un bal tout public et Nelya et Julie guideront vos pas sur des danses variées toujours sur des musiques traditionnelles Ukrainiennes.

Concerts gratuits sans réservation

Pour plus de renseignements sur la 19ème édition de la Folk Journée à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.