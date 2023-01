Une grande braderie de livres et de CD pour vous faire plaisir ou pour offrir est organisée demain, le 21 janvier 2023, de 10h à 17h à la Médiathèque de Vernon.

Pour fêter les Nuits de la lecture, la médiathèque de Vernon et ses bibliothécaires et discothécaires vous proposent une grande braderie de livres et de CD. Petits prix, large choix… de quoi remplir votre bibliothèque personnelle pour l’année.

Entrée libre.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.