Vernon : Journées Européennes du Patrimoine

De nombreuses animations et activités sont organisées à Vernon à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ce weekend, les 17 et 18 septembre 2022.

Au programme :

LadyBird au Parc des Tourelles samedi & dimanche à 11h, 15h30, 16h20 et 17h10 : balades commentées en bateau sur le thème de l’histoire

Parc des Tourelles samedi 10h – 18h : atelier enfant « Découverte de la pierre », proposé par TERH Monuments historiques. Dès 7 ans

Vieux Moulin Exposition en plein air à retrouver au pied du Vieux Moulin. samedi & dimanche : visite libre

Tour des Archives : Ouverte spécialement pour les Journées européennes du parimoine, profitez de ces journées, pour découvrir ou redécouvrir la Tour des archives. Après avoir gravi les 102 marches pour atteindre le sommet du donjon culminant à 22 mètres, vous profiterez d’une vue panoramique sur la ville de Vernon.

Samedi & dimanche à 10h et 11h30 : visite commentée de la tour (env. 45 min.) La visite sera l’occasion de revenir sur l’histoire de la Normandie, le conflit ayant opposé Philippe-Auguste et Richard

Cœur de Lion et l’architecture militaire de la tour pour finir en profitant de la vue panoramique en haut de l’édifice. Inscription sur place 15min avant le départ de la visite.

Samedi & dimanche 14h – 17h :visite libre, 18 personnes max / visite

Musée de Vernon

vendredi à 18h : conférence « JosephFélix Bouchor, un peintre en Normandie au temps des impressionnistes » animée par Lionel Dumarche (sur réservation)

samedi & dimanche 10h – 18h : visite libre des collections permanentes et des expositions temporaires : « Saga Familiale : Monet, Hoschedé-Monet et les Butler » et « Sarah Lipska – le ballet des Oiseaux »

samedi & dimanche à 15h : visite guidée de l’exposition « Saga familiale : Monet, Hoschedé- Monet et les Butler » (sur réservation)

samedi 10h30 – 12h : atelier artistique (tout public, dès 5 ans) d’initiation au modelage sur les oiseaux (sur réservation)

samedi à 18h : Conférence sur l’exposition « Sarah Lipska : Le ballet des Oiseaux », animée par Ewa Ziembinska (sur réservation)

Château de Bizy : Château du XIXème s. entièrement meublé et toujours habité, possédant des écuries du XVIIIème s. Domaine agrémenté d’un parc à l’anglaise aux arbres plusieurs fois centenaires.

samedi & dimanche 10h – 18h : visite guidée du château (toutes les 30 min)

samedi & dimanche 10h – 18h : visite libre du parc

samedi & dimanche 11h – 16h : démonstration, les ateliers pour la biodiversité L’association Jeunes Pousses qui œuvre pour la préservation de la biodiversité sera présente au château de Bizy. Elle proposera différents ateliers dédiés aux familles.

samedi & dimanche 14h – 16h30 : déambulation dans le parc de Bizy et présentation de quelques figures équestres de Haute-École. Un couple de cavaliers de La Harelle des chevaux, passionné et en habit d’époque, vous présentera leurs magnifiques chevaux ibériques lors d’une déambulation dans le parc et vous fera la démonstration de quelques figures de Haute-École.

Club des Kiwanis Vernon Claude Monet

Dimanche 10h – 18h : jeu de piste ludo-éducatif intergénérationnel. Ce jeu de piste / chasse au trésor a pour vocation à faire découvrir en famille le patrimoine, l’histoire et les trésors de la ville. Chaque équipe composée d’enfants et d’adultes reçoit un plan avec des questions à choix multiples et doit restituer les indices sur le plan. Différents départs sont organisés entre 10h et 16h. Remise des prix à 18h.

Pour plus de renseignements sur le programme des Journées Européennes du Patrimoine à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.