Vernon : Journées Nationales de l’Archéologie

Rendez-vous au Musée de Vernon à l’occasion des journées nationales de l’archéologie le dimanche 16 juin 2024 de 15h à 17h.

En regard de l’exposition fleurie « Givernisme : Rêveries dans le jardin de Claude Monet » organisée au musée pour le festival Normandie Impressionniste, participez à un atelier ludique pour les familles en palynologie (archéologie des pollens) pour regarder les fleurs d’un œil scientifique !

Archéologie des paysages, les grains de pollen pour restituer l’histoire de la végétation et du climat. Vous découvrirez le voyage de ces graines qui participent et nous expliquent l’évolution du paysage, du climat et des activités humaines.

Vous pourrez apporter des fleurs de votre jardin pour les analyser au microscope.

Animé par Muriel Boulen en partenariat avec l’INRAP. Gratuit sur réservation.

Pour plus de renseignements sur les journées nationales de l’archéologie à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.